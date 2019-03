Familiecenter: Vi har børn, som mangler plejefamilier

Familier i forandring

Det traditionelle billede på en plejefamilie har i mange år været, at en forælder tog fri fra sit arbejde for at passe flere plejebørn på fuldtid. I dag kan familierne se ud på vidt forskellige måder. Det kræver ikke, at man er en kernefamilie med far, mor og børn. Man behøver hverken selv at have børn eller overhovedet at være i et parforhold for at blive en plejefamilie. For at melde sig som plejefamilie i Sønderborg Kommune, skal man godkendes af Socialtilsyn Syd. Bliver man erklæret egnet her, vil der være uddannelsesdage, så man er rustet til at tage imod et plejebarn.

- Der er en årsag til, at disse børn bliver anbragt. Det er hårdt at være plejefamilie, og det vil vi ikke lægge skjul på, fortæller Nina Marie Holm.

Den 29. april vil der være et uforpligtende informationsmøde på Multikulturhuset i Sønderborg, arrangeret af Familiecenter Sønderborg. Her vil nuværende plejefamilier fortælle om udfordringer og glæder ved arbejdet.