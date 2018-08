Sønderborg: Det var en grim oplevelse, et ældre ægtepar kom ud for i deres villa på Sundsvallgade torsdag aften. En falsk hjemmehjælper som politiet betegner som en tricktyv kom ind i de ældres hjem, hvor hun slap af sted med et kontant beløb, som politiet ikke vil oplyse størrelsen på.

- Jeg kan bekræfte, at en ældre kvinde har fået stjålet et kontant beløb, og at det var en tricktyv, der udgav sig for at være hjemmehjælper, siger politikommissær Jens Peter Rudbeck, Syd- & Sønderjyllands Politi. Han kan derimod ikke bekræfte, at den ældre kvindes mand og en søn var til stede i villaen under tricktyveriet. Politichefen kender heller ikke til, at den falske hjemmehjælper har udleveret medicin, som ægteparret angiveligt skulle have indtaget.

- Jeg kan ikke se mere på døgnrapporten end det her, så på nuværende tidspunkt kender jeg ikke til det, siger Jens Peter Rudbeck, der er leder af politiets lokalefterforskning syd.

Det er en søn til det ældre ægtepar, der på sin Facebook-profil skriver om sagen. Men manden ønsker på nuværende tidspunkt ikke at udtale sig om sagen til JydskeVestkysten. På Facebook lægger han ikke bånd på sig selv:

- Du har udgivet dig som hjemmehjælper - du har stjålet penge. Men hvad der er værre endnu. Du har udleveret/givet dem medicin, som din lille reptilhjerne ikke ved hvilken virkning, det har. Som du sikkert også har blandet med din egen medbragte sløvende medicin oveni. Jeg var til stede, da du gjorde det. Fuck, jeg ikke fik afsløret dig i gerningsøjeblikket. Eller måske heldigt for dig, skriver manden og skriver derefter, hvad han ville gøre af voldsomme ting mod kvinden.

- Gad vide, hvor mange ældre mennesker, du har svindlet og bedraget? Håber inderligt for dig, at politiet fanger dig før jeg gør, skriver sønnen og tilføjer, at det er anden gang det sker indenfor de seneste tre uger. Ifølge manden forsvandt kvinden i en lille hvid bil med falske Caras-skilte på. Caras er et privat firma, der yder hjemmehjælp.