Faldne soldater mindet ved Dybbøl Banke

Sønderborg: Lidt over klokken ti skærtorsdag var der i nogle sekunder næsten ligeså stille på Dybbøl Banke som den 18. april 1864. Lærken og andre fugle kunne høres, men i modsætning til dengang, så blev tavsheden ikke brudt af død og ødelæggelse.

- Vi er kommet her i dag for at mindes dem, som kæmpede og faldt. At vise dem respekt, uanset om de var danske, tyske eller andre nationaliteter. De vil ikke blive glemt, sagde chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, oberstløjtnant Claus Klaris, der holdt talen på Dybbøl, hvorunder han bad de 300-400 fremmødte om et øjebliks ro.

- Det glæder mig, at der her 155 år efter, stadig er så mange mennesker, der møder op for at mindes soldaterne på begge sider. Vi skylder at tage vores fælles historie alvorligt og huske på, at vores frihed er værd at kæmpe for - dengang som nu, sagde oberstløjtnanten.

Sammen med en række andre personer fra både tysk og dansk side lagde han herefter kranse ved Fællesgravene ved Dybbøl Banke, hvorefter "kom, maj du søde milde!" smukt blev sunget på begge sprog.