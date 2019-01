Faldne flyvere blev mindet

For 75 år siden blev to allierede flybesætninger dræbt under Anden Verdenskrig, da deres fly blev beskudt og faldt over Nordals. Tirsdag blev der lagt kranse til minde om de faldne.

Nordals: Det var kort efter midnat - natten til lørdag 29. januar 1944. Pludselig lød der et øredøvende brag. - Ja, vi var på vej ned i kælderen, og så hørte jeg det brag og så en kæmpe ildsøjle, fortæller Sigurd Sørensen fra Mjels. Han var syv år, da to Lancaster bombefly, blev skudt ned og faldt ved Mjels og Broballe. Det er 75 år siden, men Sigurd Sørensen husker det så klart, som var det i går. - Det husker jeg. Husk på, jeg var jo syv år. Der var særligt meget larm fra fly den aften og nat, fortæller den 82-årige mand. Han deltog tirsdag i mindehøjtideligheden for de faldne allierede flyvere. Det skete ved mindestenene ved Næsvej. De to Lancaster bombefly var lettet fra flybaser i det centrale og østlige England, og de var sammen med næsten 700 andre bombemaskiner på vej mod bombemål i Berlin. I mange år mente man, at de to fly ramte sammen i luften og derefter faldt. Men forskning viser, at det ene fly blev skudt ned af tyske natjagere i luften over Varnæs, flyet mistede begge ydervinger og styrtede mod jorden, hvor det eksploderede på en mark ved Broballe. De andet fly blev ramt af "friendly bombs" - altså allierede fly. En brandbombe satte sig fast i den ene vinge og satte flyet i brand. Piloten flight lieutenant Norman Percival Cooper forlod øjeblikkeligt flyet, men han var for tæt på jorden, og faldskærmen foldede sig ikke helt ud. Han landede ved Lusig Skov, men blev dræbt på stedet. Alle de 14 besætningsmedlemmer i de to fly omkom. De er begravet på kirkegård i Aabenraa.

Foto: Timo Battefeld Flere stillede med faner - både Hærhjemmeværnet, Flyverhjemmeværnet og Marinehjemmeværnet. Foto: Timo Battefeld

Altid frejdig Gunnar Hounsgaard, der er 92 år i dag, var 17 år, da de to allierede fly fra Royal Air Force og Royal Australian Air Force, har igennem årene gjort en stor indsats for at de faldne flyvere skulle mindes. Han havde også sørget for kringle til kaffen på Oksbøl Friskole efter mindehøjtideligheden, som han ikke nåede i år. Han oplevede flyene styrtede den nat i januar 1944, og alle vinduer i hans barndomshjem blev ødelagt af lufttrykket fra flystyrtet. For 25 år siden tog Gunnar Hounsgaard - sammen med sin bror Henning Hounsgaard - initiativ til at opsætte to mindesten ved Broballe. Det er Kontaktudvalget for De Militære Traditioner i Sønderborgområdet, der sammen med Hjemmeværnet og Initiativgruppen Broballe står bag mindehøjtidelighederne hvert år 29. januar. Efter premierløjtnant J.P. Rasmussen holdt en kort tale, hvor han fortalte om den tragiske hændelse, blev der lagt kranse og sunget "Altid frejdig når du går".

Et af de store Lancaster bombefly styrtede ned på marken her.

Sigurd Sørensen var som syv-årig vidne til flystyrtene ved Mjels og Broballe.

Ære og respekt for de faldne.

Mindesten blev rejst for 25 år siden.

Der blev lagt kranse.

Så er det ovre for i år. Vi ses 29. januar næste år.

75 års dagen for allieret fly, der styrtede ned over Broballe på Nordals.

75 års dagen for allieret fly, der styrtede ned over Broballe på Nordals.

75 års dagen for allieret fly, der styrtede ned over Broballe på Nordals.