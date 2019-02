Faldne blev mindet ved Bøffelkobbelhuset

Bøffelkobbel. Fredag formiddag var der traditionen tro taler og kransenedlæggelse ved Bøffelkobbelhuset, til minde for de to soldater, der den 22. februar 1864 faldt ved amtsvejen. De Danske Forsvarsbrødre og Hjemmeværnet stod for ceremonien, der i år havde mange deltagere, der fyldte godt op i haven. Der blev lagt kranse og buketter af Forsvarsbrødrene, Hæren, Sønderborg Kommune og familie til de faldne. Talen, der indledte ceremonien, blev i år holdt af Flemming Pallesen fra Jydske Landsoldater og højtideligheden blev rundet af med fællesangen 'Slumre sødt i Slesvigs jord'.