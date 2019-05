Fagforeninger: Ny skolemodel vil ramme alle børn

Den nye tildelingsmodel for folkeskolen i Sønderborg giver dårligere kvalitet for både elever og personale, mener en række fagforeninger.

- FOA kan frygte for at arbejdsvilkårene for personalet på folkeskolerne i Sønderborg bliver utilfredsstillende. Med den tildelingsmodel er der mindre penge og flere skal inkluderes i almentilbud. Det vil give et øget arbejdspres.

Sønderborg: Fagforeningen BUPL frygter, at konsekvensen af den tildelingsmodel bliver, at folkeskolerne ikke kommer til at visitere nær så mange børn til specialklasserækker og specialskole, fordi folkeskolerne ønsker at bevare flest mulige økonomiske ressourcer i eget hus.

Vil ramme alle børn

Også Sønderborg Lærerkreds er utilfredse med en række punkter.

Det gennemsnitlig undervisningstimetal er i dag på 720 timer. I modellen bruges beregningen 750 timer. Det forudsættes altså ifølge lærerkredsen, at lærerne skal undervise minimum en lektion mere om ugen for at få modellen til at hænge sammen.

- Tiden kan kun tages et sted fra nemlig lærernes forberedelse, hvilket betyder ringere kvalitet i undervisningen, som vil ramme alle børn i en klasse.

Udvalget har dog meldt ud, at der ikke røres ved lærernes undervisningstimetal.

Lærerkredsen peger også på den større inklusionsopgave.

- Vi frygter, at flere lærere vil opleve, at de ikke lykkes med opgaven med de konsekvenser, det måtte have til følge.

Lærerne sætter også spørgsmålstegn ved modellens grundprincip om, at man ved at skabe bedre inkluderende læringsmiljøer skaber et incitament for at ikke segregere eleverne og derved sparer penge.

- Men der er hverken penge eller ressourcer til at kickstarte den proces, idet flere skoler vil opleve, at det netop er inklusionsindsatserne man må reducere i for at få basisdriften til at køre,