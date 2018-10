Afdelingen i Sønderborg er blevet for lille til at løfte opgaven, og derfor vil man nu fusionere med Metal Sønderjylland.

Sønderborg: Færre og færre medlemmer får nu Metal Sønderborg til, at ville lægges ind under Metal Sønderjylland, der hører hjemme i Rødekro.

- Det har været undervejs nogle måneder. Vi vil gerne give en bedre service til medlemmerne. Vi er en lille afdeling med tre ansatte, og det er ikke nok til de opgaver, der skal løftes i dag, siger Jesper Lund, som har været formand i Sønderborg de seneste 13 år.

I dag er der under 2.000 medlemmer af Metal Sønderborg, der har eksisteret som selvstændig afdeling siden 1905. Der vil fortsat være et bemandet kontor i Sønderborg med to ansatte, der vil have åbent alle hverdage.

- Der er mange følelser i det her, så mange af vores medlemmer var oppe at køre, da de hørte det første gang, men efter en snak kunne de godt se fordelen, fortæller Jesper Lund.

Beslutningen skal tages den 10. oktober på ekstraordinære generalforsamlinger i både Metal Sønderborg og Metal Sønderjylland. Sidstnævnte har allerede i dag også Tønder og Haderslev under sig med deltidsbemandede kontorer begge steder.