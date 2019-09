Færre klagesager ender med en ommer

Det er lykkedes Sønderborg Kommune at få vendt en dårlig udvikling især inden for behandling af børnehandicapsager.

Sønderborg: Det er en ommer, sagde Ankestyrelsen i 67 procent af de børnehandicapsager, som borgerne klagede over i 2016. To år senere er antallet faldet til 49 procent. Hermed ligger Sønderborg Kommune på linje med landsgennemsnittet. Sønderborg Kommune fik sidste år Social- og Ankestyrelsens Task Force til at gennemgå kommunens sagsbehandling på børne- og ungeområdet. Årsagen var, at kommunen gentagende gange blev bedt om til at revurdere sager, som borgerne klagede over. Med andre ord fik borgerne ret i, at kommunen ikke havde gjort arbejdet godt nok første gang. Task Force fandt, at der ikke var systematik i inddragelsen af berørte børn og unge, ligesom en myndighedshåndbog var uoverskuelig og derfor ikke blev anvendt. Rask Force savnede også klar styring og faglig ledelse.

Danmarkskortet Børne- og Socialministeriet offentliggør en gang om året et danmarkskort med omgørelsesprocenter, dvs. andelen af klagesager, som kommunerne bliver bedt om at genbehandle.



I forhold til landsgennemsnittet ligger Sønderborg:



Lidt under gennemsnittet på de generelle sociale sager med 32 procent. På landsplan er det 34 procent.



Lidt over gennemsnittet på børnehandicapområdet med 49 procent. På landsplan er det 47 procent.



Under gennemsnittet på voksenhandicapområdet med 29 procent. På landsplan er det 32 procent.



Når kommunen bliver bedt om at omgøre en sag, betyder det ikke nødvendigvis, at borgeren får ret. Efter fornyet behandling kan kommunen godt nå frem til samme afgørelse som før.

Ros til chefen Nu er Rikke Blindbæk blevet stabs- og myndighedschef på området, og hun får ros fra formanden for Handicaprådet, Bente Rey: - Hun har formået at lægge en god ånd, så behandlingen af børnesagerne endelig er blevet løftet. Det er glædeligt, at der ikke længere er så mange sager, som skal gøres om, mener Bente Rey. Rikke Blindbæk selv forklarer, at Sønderborg Kommune har gennemført en lang række tiltag for at bedre sagsbehandlingen: - Nogle har en oplevelse af, at de skal kæmpe mod systemet. Det vil vi gerne undgå ved at stræbe efter samarbejde. Forældrene er jo udsatte og pressede i forvejen, så det er vigtigt at ramme den rigtige afgørelse første gang, siger Rikke Blindbæk.

Principielle sager Sidste år klagede 47 familier til Ankestyrelsen, fordi de var utilfredse over beslutninger, forvaltningen havde truffet i forbindelse med pasningstilbud, merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og personlig hjælp til deres handicappede barn. 23 af dem fik Ankestyrelsens ord for, at sagsbehandlingen ikke var tilstrækkelig, hvorefter Sønderborg Kommune måtte åbne sagen igen. For voksne med handicap, der er utilfredse med kommunens afgørelse i f. eks ansøgninger om ledsagerordning eller borgerstyret personlige assistance, er antallet af klagere faldet. Antallet af dem, der får ret, er dog konstant, nemlig små 30 procent. - Det arbejder vi målrettet på at få længere ned. Blandt andet ved at lære af Ankestyrelsens principielle afgørelser, fortæller myndighedschef Lene Gram Herborg. Men hver gang, der indføres nye regler på et område, stiger antallet af klagere. Det skete f. eks i 2016, da borgere med glutenallergi, laktoseintolerans og andre fødevareallergier ikke længere kunne få dække merudgifter til diæt. De nye regler betød, at kommunerne skulle tage eksisterende sager op af egen kraft og tilpasse dem, hvorefter en del af dem, der mistede et tilskud, klagede over afgørelserne.

Forsvindende få Også på det sociale område generelt er antallet af fejlbehandlede sager nedadgående. Sidste år blev Sønderborg Kommune bedt om at genbehandle 32 procent mod 42 procent i 2016. Her handler det om støtte til udsatte børn og unge og hjælpemidler, hjemmepleje og socialpædagogisk hjælp til ældre. Hvert år træffer Sønderborg Kommune mellem 4000 og 5000 afgørelser på børneområdet og 25.000 afgørelser på voksenområdet. Det er altså forsvindende få sager, Ankestyrelsen stempler som "en ommer". Men hver gang det sker, skal ofte flere ansatte i kommunen bruge tid på at genåbne sagen i stedet for at kunne behandle andre borgeres ansøgninger. - At komme ned på nul er nok urealistisk. Men vi arbejder på det ved at sørge for, at sagerne er grundigere belyst, før vi træffer afgørelser, forklarer Rikke Blindbæk.