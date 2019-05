Færgen Bitten på økonomisk deroutekurs

ALSSUND: - Færgen Bitten er en del af vort DNA og et vigtigt led i infrastrukturen. Passagertallet er faldet fra 300.000 til 200.000, efter motorvejen er kommet. Det er svært at gøre noget ved, men vi forsøger at booste billetsalget i et samarbejde med Universe for på den måde at skaffe flere passagerer til færgen, siger drifts- og anlægschef Henrik Littau.

Færgen er for mange en uundværlig del af livet på Alssund, men den tynger kommunekassen med et stadigt større underskud. En opgørelse viser, alene Færgen Bitten og Transportkontoret samlet giver teknisk forvaltning et årligt underskud på 2,7 millioner kroner. Beløbet vil fortsat tynge de kommende års budgetter. I 2019 hentes summen fra ubrugte midler til vinterbekæmpelse. Underskuddet er eksklusive besparelser på 50 millioner kroner, der skal findes i budgetterne for 2020 og frem.