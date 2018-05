Færgen Bitten hårdt ramt af maskinskade

Ballebro/Hardeshøj: Teknikere skal torsdag eftermiddag vurdere, om færgen Bitten, der er en populær genvej mellem Jylland og Als, bliver sejlklar til lørdag. Det fortæller TV Syd.

Det er problemer med en knastaksel i færgens forreste motor, der har tvunget Bitten, som færgen hedder, til at blive i færgelejet i Ballebro.

- Vi hørte en mislyd på motoren. Da vi fik den skilt ad, opdagede vi, at det var mere alvorligt, end vi troede. I løbet af i dag kommer teknikerne med et bud på, om vi kan nå at reparere motoren, så vi kan sejle lørdag morgen igen, siger chefskipper Søren Nielsen til TV Syd.

Færgen Bitten krydser hver dag Als Fjord på sine mange ture mellem Ballebro på Jyllandssiden og Hardeshøj på Nordals. Fra tidlig morgen til aften sejler den fire gange i timen.

Færgen er en populær genvej for jyske ansatte på Danfoss i Nordborg - og om sommeren i øvrigt også en yndet turistrute, der årligt transporterer 110.000 personbiler og et stort antal lastbiler.

Her i sommertiden er det daglige antal personbiler, der bruger Bitten over 500, som altså nu må tage den noget længere vej over Alssundbroen.

Maskinskaden truer også den årlige Als Riverboattur lørdag aften, hvor færgen Bitten omdannes til et festskib, der sejler gennem Alssund.