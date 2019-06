Fængslede indbrudstyve får nedsat straf - men forbliver bag lås og slå

Et omfattende synderegister i form af indbrud og færdselsforseelser giver to unge mænd mængderabat, så den ene får nedsat sin straf for indbrud fra to et halvt til to år, mens den anden får halvandet års fængsel, men nu er straffen ubetinget.

SØNDERBORG: Det var juridisk matematik for viderekomne, da landsretten onsdag afsagde dom over to indbrudstyve på 19 og 24 år. Selv om de fik strafnedsættelse, forbliver de begge bag tremmer. 24-årige Kenny Neidhardt Jepsen fik nedsat sin straf fra to års og seks måneders fængsel til to år for 12 indbrud, hvoraf tre blev ved forsøget, hæleri og en række færdselsforseelser. Landsretten nedsatte straffen, men han forbliver til sin store utilfredshed i varetægtsfængsel, da landsdommer Jon Esben Hvam og resten af domsmandsretten fandt, risikoen for, han ville få tilbagefald og begå fornyet kriminalitet ved løsladelse, var for stor. Han har siddet varetægtsfængslet, siden han blev pågrebet efter et mislykket tyveri af et pengeskab fra Nørherredhus i juni sidste år.

- Kenny bør løslades. Han har fået sin dom nedsat til to år og er tæt på prøveløsladelse. Det er hårdere at sidde varetægtsfængslet end almindelig afsoning, sagde forsvarer Jørn Svanberg.

Hans klient blev kendt skyldig i flere forhold end tidligere, blandt andet fordi han erkendte at have været med til indbrud, som de to tiltalte i byretten påstod, makkeren havde begået alene.