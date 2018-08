Fængselsdomme for vold ved traktortræf stadfæstet

To alsiske mænd på 32 og 30 år skal i fængsel for at have banket en besøgende til traktortræf i Skovby, da han ikke lod sig forklare, han skulle forlade pladsen.

SØNDERBORG: To mænd på henholdsvis 32 og 30 år skal fire og tre måneder i fængsel for at have tæsket en besøgende ved traktortræf i Skovby i september sidste år. Det ellers så hyggelige familiearrangement fik et voldeligt efterspil, da en i dag 33-årig mand fra egnen indfandt sig i baren og ikke lod sig overbevise om, det var bedst han forlod stedet, fordi han spredte dårlig stemning. Det fik de to mænd til at gelejde ham uden for, hvor de nu er dømt for at have udøvet legemsbeskadigelse og vold af særlig rå og brutal karakter. Den ene stak ham en knytnæve i ansigtet, og den anden sparkede forurettede, mens han lå ned og slog på ham med en ølholder. Det lyder såvel landsrets- som byretsdommen på. Det udløser ubetinget fængsel, selv om den yngste mand er ustraffet. Begge havde anket dommen til frifindelse eller formildelse.

- Jeg husker ikke noget, efter jeg blev slået til jorden, fortalte den brasiliansk fødte 33-årige mand ved hjælp af tolk i retten.

Han arbejder og bor sammen med sin kæreste på Als. Da han kom til traktortræk, kom han først op at toppes med en lokal mand i baren, som arrangørerne fik sendt hjem. Forurettede dukkede ifølge de dømte op flere gange, selv om de bad ham om at gå, fordi han var meget provokerende og svær at slippe af med.

- Da jeg bad om en øl, blev jeg bedt om at finde et andet sted. Jeg troede, han lavede fis med mig, fortalte den 33-årige.