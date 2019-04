Facadetegl på boligblokke vækker opsigt: - Hvad har I gang i?

Det, de vil se, er renoveringen af fire boligblokke på Ringbakken med i alt 48 lejligheder. Her bruger B42 otte millioner kroner på at renovere facaden med teglsten, der sættes lodret op oven på en ny skal af isolering.

De otte håndværkere fra SIB Byggeri er godt klar over, at de er gang med noget ud over det sædvanlige. Tilfældigt forbipasserende er tilsyneladende også. For det sker jævnligt, at nogen stopper op og vil høre til projektet.

Blokkene på Ringbakken er de første på Als, som beklædes med facadeteglstenen Cover fra Petersen Tegl.Den er brugt flere andre steder i landet, f. eks i Ribe Stifts nye administrationsbygning over for Ribe Domkirke, et nyt menighedshus i Jelling og Sorø Kunstmuseum.

Trætte blokke

Ringbakken 1-19 var indtil sidste efterår et yderst træt tresserbyggeri. Murværket smuldrede, og for hver vinter kom der flere frostsprængninger på især de vestvendte gavle. Det gav et dårligt indeklima.

-Beboerne døjede med træk, mens deres radiatorer buldrede derudaf, forklarer Mikael Jensen.

Valget stod mellem enten at rive ydermurene ned og bygge dem op igen eller skifte de dårlige sten og fuger.

-Intet af det var optimalt. Det ville stadig kræve jævnlig vedligeholde, bemærker Torben Golles, direktør for SIB.

Det var her, Mikael Jensen kom i tanke om nogle særlige teglsten, han havde set hos Petersen Tegl i Egernsund. Cover hedder stenen, der skrues lodret op i et træskelet. Hermed er opsætningen et arbejde for tømrere, ikke murere.

SIB's tømrer havde ikke erfaring med stenen, og i begyndelsen var hjørnerne en udfordring. Håndværkerne lavede flere en til en modeller, før de fandt den rigtige måde at skære stenene i smig, fortæller Thomas Derlich.