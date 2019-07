Får vingerne savet af: Renovering af Dybbøl Mølle bliver langt dyrere end forventet

- Slots- og Kulturstyrelsen har netop godkendt projektet og i samme anledning givet et tilskud på 500.000 kroner, da der er tale om en fredet bygning. Den sidste halve million har vi søgt om ved en fond, siger Jens Peter Rasmussen, der er formand for den selvejende institution Dybbøl Mølle.

Det har vist sig, at hele projektet kommer til at koste 3,5 millioner kroner. Det er inklusiv en renovering af magasinbygningen ved siden af møllen, som trænger til renovering.

Dybbøl: I løbet af august bliver Dybbøl Mølles vinger savet af møllen, og møllehatten på 18 tons fjernet med en kran. Danmarks nationalsymbol Dybbøl Mølle skal have skiftet vingerne fra 1978 ud, og der skal både en ny tandkrans på under møllehatten samt en del af den øverste mur skal fjernes og genopbygges.

Klar til Tour de France

Hele renoveringen er planlagt til at være færdig i december i år. Dermed står Dybbøl Mølle hvidkalket og klar til både Genforeningen 2020 og den 18. april 2020, hvor det markeres, at det er 100 år siden, at den første danske markering af slaget på Dybbøl blev markeret. Samme dag er det også 100 år siden, at den selvejende institution Dybbøl Mølle blev stiftet. Dette markeres også den 18. april 2020, hvor Venstres kulturordfører Bertel Haarder (V) åbner en ny udstilling om Dybbøl Mølles historie.

- Vi skal have det lavet nu. Der er stor interesse for, at Dybbøl Mølle ser godt ud både i forbindelse med Genforeningen 2020, men også Tour de France 2021. Vi kender ikke ruten, men vi håber på, at etapen får mål på Dybbøl Banke. Det er det eneste rigtige. Vi har plads til tribuner og parkering her, siger centerleder Bjørn Østergaard fra Historiecenter Dybbøl Banke.