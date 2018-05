Få skraldespanden tømt hver uge

Sønderborg Kommune: Nu kan man tilmelde sig sommertømning af skraldespanden. Man skal tilmelde sig inden 6. juni, hvis man vil have tømt beholderen til restaffald hver uge fra den 20. juni til den 20. september. Prisen for ekstra tømning i sommeren 2018 er fastsat til 312,50 kr.- Der er allerede rigtig mange, som har vist interesse for at blive tilmeldt ordningen, så der bliver nok travlt i vores kundeservice. Men vi er klar, og vi glæder os til at kunne tilbyde vores kunder den ekstra service, som sommertømningen vil være, fortæller kundechef ved Sønderborg Forsyning, Janni Jepsen i en pressemeddelelse.Det har tidligere været muligt for sommerhusejere at blive tilmeldt ugetømning i sommermånederne, og det vil det naturligvis fortsat være, understreger Janni Jepsen.