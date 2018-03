Få en virtuel reality oplevelse

Sønderborg: Onsdag den 28. marts kan man få en helt særlig oplevelse i Kinorama - Film på 1. klasse i Sønderborg.

Filmen "Ready Player One" har forpremiere klokken 21, og det fejres med et arrangement for de nysgerrige.

Oplevelses- og Scienceparken Universe stiller op i centergangen lige ud for biografen for at vise hvad Virtual Reality er for noget.

Fra kl. 19 og frem til filmen begynder, kan alle nysgerrige biografgæster få lov til at prøve VR på egen krop.

- Vi stiller op med en virtuel planke i 160 meters højde, så må vi se om gæsterne tør gå planken, siger Brian Jørgensen fra Universe.

Netop VR er temaet i filmen "Ready Player One" og derved opstod idéen til et samarbejde imellem biografen og Universe Science park.

For at give de nysgerrige muligheden for at prøve kræfter med endnu flere VR oplevelser, får alle der køber billet til filmen "Ready player one", en kupon der giver 25% rabat på indgangsbilletten til Universe. Der har Danmarks største samling af VR oplevelser.

Filmen vises, som det eneste sted i Danmark, med 3D på biografens 6P laser projektor.