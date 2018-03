Få deltog i borgermøde om biogas

Sønderborg: Det var en behersket interesse for det biogasanlæg, NGF Nature Energy har planer om at bygge ved Glansager. Torsdag aften mødte cirka 20 borgere op til det borgermøde selskabet, sammen med Project Zero og Sønderborg Kommune, havde inviteret til. Et lokalplanforslag, miljørapport og VVM-undersøgelse for området er nemlig sendt i otte uger høring til 2. maj.

En række medarbejdere fra NGF Natur Energy og Sønderborg Kommune fortalte om projektet, som de ikke vurderer vil nå grænseværdier for hverken støj eller lugtgener. Hvis projektet gennemføres, bliver der bygget tanke på 28 meter i højden og 15 meter høje haller. Oprindelig var det planen at bygge ved Blans, men selskabet vurderer, at Glansager er en bedre placering. Her er bedre adgangsforhold, når landmænd skal levere gylle - og så vil anlægget også påvirke færre naboer end i Blans.

Blandt de bekymrede borgere var Arne Nielson fra Augustenborg. Han gav udtryk for, at han ikke troede på de trafiktal, der står i projektet - og han var bekymret for både skyggevirkninger og for at der vil gå mange år, før anlægget bliver delvis skjult af levende hegn og træer. Han foreslog derfor en ti meter høj vold omkring anlægget, som kunne beplantes

- Jeg tror ikke på jeres trafiktal, sagde han. Medarbejderne svarede, at der er indregnet trafikstigninger på en procent om året, at der ikke vil være skygger til gene for andre, og at det ikke er hensigtsmæssigt at lave en så stor vold.

Det er planen, at biogasanlægget skal håndtere op til 600.000 ton organisk biomasse om året med et forventet udbytte på cirka 21 millioner kubikmeter bionaturgas. Det svarer til mere end 15.000 boligers årlige varmeforbrug.

Flere udtrykte bekymring for lugt, trafik og bygningernes højde. Men en miljørapport vurderer påvirkningerne til at være ubetydelige eller af mindre negativ karakter.