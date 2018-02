Få billetter til Sweet og Slade i Skansen

Sønderborg: Fredag den 2. marts får Sønderborg besøg af to bands, der vil vække begejstrede minder hos den mere modne del af befolkningen. Sweet og Slade var ganske enkelt "toppen af poppen" i 70'erne, og de ejede næsten hitlisterne. Så når Broager Sparekasse Skansen på fredag kan blænde op for de to bands - og der er næsten solgt 2500 billetter - så er det rendyrket nostalgi, lover eventchef Jes Johansen fra Kultur I Syd.

Der er stadig nogle få hundrede billetter ledige, så man kan stadig nu at få et længe ventet gensyn med Dave Hill og Don Powell og genhøre hits som "My Oh My, Look Wot U Dun", "Far Far Away" og "Run Runaway".

Billetter sælges via www.kulturisyd.dk