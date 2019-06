Få billetter til Rasmus Seebach-koncert i Mølleparken

Sønderborg: Kultur i Syds første koncert i Mølleparken denne sommer nærmer sig udsolgt. Det er Rasmus Seebach, der giver koncert torsdag den 20. juni. Der er 150 enkeltbilletter tilbage til koncerten. Også koncertaftenen med Dodo and the Dodos og Queen Machine dagen efter fredag den 21. juni har solgt billetter. Her er der udsolgt af enkeltbilletter, og nu er det kun muligt at komme til denne koncert ved køb af et partoutkort. Der er knap 100 partoutkort tilbage.

Lørdag den 22. juni er det Jonah Blacksmith Filmkoncert og 10CC, der optræder i Mølleparken. Her er der også enkeltbilletter tilbage.

Rasmus Seebach koncerten er den første af syv koncertdage under navnet Rock i Mølleparken. Billetter til Rasmus Seebach koster 400 kroner, mens et partoutkort koster 950 kroner.

Se mere om koncerterne på www.kulturisyd.dk