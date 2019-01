Bestyrelsen for den nyetablerede FGU-Sønderjylland (Forberedende Grunduddannelse) har ansat Bjarne Bonvang som leder. Han kommer fra et job som forstander på Produktionsskolen Kolding.

Sønderborg: Bjarne Bonvang er valgt i et ansøgerfelt på ni, hvor ansættelsesudvalget især har hæftet sig ved, at Bonvang både har den pædagogiske og den ledelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Bjarne Bonvang har frem til 2010 arbejdet primært internationalt med ledelse og opbygning af organisation, etablering af forhandler- og distributørnetværk etc. inden for elektronik og telekommunikation.

I 2010 skiftede han elektroniske løsninger ud med mennesker og blev EGU-vejleder hos Udviklingscenter Kolding, inden han året efter blev forstander på Produktionsskolen Kolding.

- I arbejdet med at blive klar til at tage imod eleverne pr. 1. august har den nye leder og bestyrelsen en vigtig opgave med at skabe et stærkt netværk omkring skolen. Det er både i forhold til de direkte samarbejdspartnere på produktionsskolerne og VUC Syd og medarbejderne dér og i forhold til erhvervslivet. Den nye leder kender eleverne i målgruppen, og han har fra sin tid i erhvervslivet erfaring med at opbygge nye netværk. Så vi er trygge ved, at vi har fundet den rette leder til skolen, siger bestyrelsesformand i FGU-Sønderjylland, byrådsmedlem Jesper Smaling, Sønderborg.

- Som forstander på Produktionsskolen og som frivillig i forskellige sammenhænge har jeg fået netop FGU-målgruppens unge ind under huden, og jeg synes, man har set rigtig ved at etablere FGU-uddannelsen. Jeg kender og forstår de unge i målgruppen, og med FGU får vi mulighed for at kombinere en række tilbud og dermed tilgodese de unges behov og ønsker bedst muligt på vej mod uddannelse eller beskæftigelse, siger Bjarne Bonvang og fortsætter:

- Jeg glæder mig meget til at bringe mine forskellige kompetencer i spil og ser frem til et tæt samarbejde med medarbejdere, kommuner og øvrige samarbejdspartnere. Det bliver en spændende opgave og en fantastisk mulighed for at få skabt noget helt nyt for de unge, som ikke vælger den direkte vej til ungdomsuddannelserne.