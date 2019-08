FGU samler de unges uddannelsesdrømme

Sønderborg: - I er nødt til at have drømme og ambitioner. Og så er det også nødvendigt med en uddannelse, hvor I udnytter jeres muligheder, hvis vi alle skal være med til at bibeholde vores levestandard, lød det blandt andet fra borgmester Erik Lauritzen(S), inden han fik lov til at klippe det røde bånd spændt ud mellem to stole i det, vi kender som produktionshøjskolen på Solglimt. Nu hedder det FGU Sønderborg.

Foran ham sad små 200 elever, der hver især skal i gang finde den stol på arbejdsmarkedet, der giver mening for dem at indtage. Det er unge mellem 15 og 24, der skal spores ind på en gymnasial- eller erhvervsuddannelse. Eller måske bare have et job.

- I sidder med hver en historie - nogle med udfordringer, men alle med ting I er gode til. Vi er alle forskellige, men det er også det, vi har plads til her. Måske mangler I et fag eller nogle bedre karakterer for at komme i gymnasiet eller på HF. Måske kigger I efter en erhvervsuddannelse inden for butiksfaget eller som håndværker, sagde leder af FGU Sønderborg, Annette From i sin velkomst.