FC Sønderborg møder Viborg i pokalen

Sønderborg: Pokalturneringen kommer til Sønderborg.

Tirsdag aften 18.30 skal FC Sønderborg kæmpe mod 1. divisionsklubben Viborg i pokalturneringens 2. runde.

Som kampsponsor har Sydbank valgt at gøre tirsdagens kamp til en "minipokalfinale." Det betyder, at de etablerer en fanzone, kårer kampens pokalfighter med en pokal, og de har planlagt forskellige aktiviteter for tilskuere og spillere før og efter kampen. Målet er at hylde de lokale spillere og give dem en smule af den magi, der findes i en rigtig pokalfinale.

- For mange mindre klubber er kampene i Pokalturneringen noget man virkelig ser frem til. Alle har en chance for at nå helt til tops i pokalturneringen eller for at møde naboklubben, som ellers ligger flere rækker højere placeret. Her har selv de lavest rangerende klubber mulighed for at møde Danmarks fodboldelite, siger Mads Strib Sørensen, sponsorchef i Sydbank.

FC Sønderborg slår dørene op for tilskuere klokken 17. Der kan købes øl, pølser og sodavand på stadion.