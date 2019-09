FC Sønderborg mangler kun formen

Kampen sluttede 2-3 til Varde IF

Med ét kvarter tilbage udlignede modstanderholdet scoren, og ti minutter senere scorede de i et straffespark.

Varde IF kom hurtigt tilbage i kampen igen og fik scoret deres første mål, og i det sidste kvarter fik de for alvor slået igennem.

- Få minutter senere brænder vi en kæmpe chance for at score, og efter det går det ned af bakke, siger manager hos FC Sønderborg, Kim Poulsen.

Denne gang var det spiller Mahir Dzankovic der i det 48. minut kunne sætte bolden i mål efter et flot opspil.

SØNDERBORG: I en tæt første halvleg lykkedes det efter en halv time spiller Jakob Holm fra FC Sønderborg at score, og, for første gang i hele sæsonen, sætte holdet i en førerposition.

Skal i bedre form

FC Sønderborg har tidligere i sæsonen haft svært ved at stille hold, men er nu endelig ved at have fyldt pladserne ud.

Holdet består nu b.la. af spillere fra deres U19 1.-liga hold, og spillere fra Idrætshøjskolen.

- Det eneste vi mangler nu er formen og sammenspillet, lyder det fra manageren.

Selvom holdet ligger nederst i puljen med nul point, er der stadig håb endnu.

- Vi har kun spillet fem kampe, og hvis man kigger på tabellen kan man se at der ligger hold med fire point som har spillet seks kampe. Så hvis vi vinder næste kamp er vi kun et point bagud, forklarer manageren.

FC Sønderborg - Varde IF: 2-3 (1-0)

Fodbold, Jyllandsserien, Herrer.