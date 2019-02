FC Sønderborg jagter stjerner hos DBU

Sønderborg: Den 1. juli i år er skæringsdatoen for et nyt licenssystem i Dansk Boldspil Union, DBU, hvor man skal tildeles fra en til fem stjerner i forhold til blandt andet faciliteter og træning samt i det hele taget synliggøre det elitære arbejde med boldsporten. "Række ud efter stjernerne" er det døbt.

FC Sønderborg består af 11 lokale fodboldklubber med ca. 2500 medlemmer.Formålet med FC Sønderborg er at skabe et elitemiljø for U13-U19 spillere i Sønderborg Kommune uden at de bliver meldt ud af deres respektive moderklubber. Ungdomsholdene i FC Sønderborg skal spille på højest mulige niveau i alle rækker og FC Sønderborg skal være en DBU licensklub. FC Sønderborg har blandt andet som målsætning at udvikle i gennemsnit en spiller på superliga niveau hvert år og en på internationalt niveau hvert 3.-5. år Økonomien sikres blandt andet via hovedsponsorerne, Linak, Broager Sparekasse og Sønderborg Kommune. 1. juli 2018 blev nu 59-årige Kim Poulsen ansat som manager i FC Sønderborg. Han stammer fra Sønderborg og har blandt andet været superligatræner og landstræner for Tanzanias fodboldhold.

FC Sønderborg i et møde med Fredericia IF på Sønderborg Stadion. Arkivfoto: Jacob Schultz

- Det er en rejse, vi er i gang med, hvor vi i styregruppen selvfølgelig skal have fælles fodslag på især ungdomssiden. Derfor er vores håb, at også SUB Sønderborg bliver en del af FC Sønderborg, så de unge ambitiøse talenter i SUB får samme mulighed for at kunne træne i elitære rammer.

Sammen med forretningsudvalget har Kim Poulsen desuden besøgt bestyrelserne i alle 11 moderklubber for dialog om mulighederne. Det følges op med et stort fællesmøde i foråret.

- Det er nødvendigt for arbejdsroen og en mere langtrækkende planlægning. Det er på plads og rækker nu to til tre år ud i fremtiden. Ikke mindst takket være Linak, Broager Sparekasse og Sønderborg Kommune, hvor sidstnævnte har en rigtig god tilgang til at ville udvikle elitesport, siger Kim Poulsen. Der var således et seminar om idrætspolitik for nylig, hvor tingene blev drøftet.

Forarbejdet til fremtidens elitearbejde i FC Sønderborg har først og fremmest været at sikre et økonomiske sikkert fundament.

Nye ansættelser

Den nye tilgang til elitearbejdet betyder blandt andet også en anden trænerfunktion, hvor der ansættes en slags ledende træner (head of coaching) samt to trænere, der samtidig skal arbejde med at udvikle på børne- og ungdomsområderne.

- I stedet for at de enkelte træner har hvert et hold, kommer de til at træne holdene på tværs af årgangene. På den måde får vi en bedre sammenhængskraft i træningen, hvor der samtidig kan trænes på tværs af holdene, forklarer Kim Poulsen og sammenligner det lidt med skoleklasser, hvor der bygges på trinvis og kan læres på tværs.

Talent- og elitearbejdet er desuden kombineret med en investering i et "Eye 4 talent"-program (øje for talent), hvor såkaldt tavs viden registreres og synliggøres for alle i en form for læseplan, så træningen og andet viden kan fremvises og ikke går tabt.

Ansøgningsfristen, for at arbejder under den nye DBU-licens, er i begyndelsen af marts.