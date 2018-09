Evonet putter strøm i Hørup Hav

Evonet - det tidligere Syd Energi - er i disse dage ved at udskifte et 1,7 km gammelt elkabel, som fører strøm fra Høruphav til Kegnæs.

Sydals: Hvis du undrer dig over, hvad et større skib i disse dage ligger og laver i Hørup Hav ud for lystbådehavnen, så er der tale om et stykke elarbejde, så beboere på Kegnæs i fremtiden også er sikret strøm i kontakterne.

- Vi er ved at udskifte et gammelt kabel for Evonet (det tidligere Syd Energi red.), forklarer projektleder Morten Henriksen fra Holstebro-virksomheden, JD-Contractors, der udfører arbejder for Evonet. Her står man for strømnettet i hele det sydlige Danmark.

Aktuelt drejer det sig om et 1,7 km langt kabel, som via skibet lægges i en gravet rende på havbunden. Også dykkere er involveret i arbejdet på op til 21 meters dybde.

- Før lagde man bare kablet på bunden, men i dag graver man det et stykke ned for at det er bedre beskyttet, forklarer Morten Henriksen om arbejdet, der tager i alt tre til fire dage og forventes færdigt fredag.