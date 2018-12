Etablering af stort ferieresort skrider planmæssigt frem

Inden for det næste halve år præsenterer Udviklingsselskabet Nordals Ferieresort, hvordan det ambitiøse projekt skal se ud.

Nordals: Hvem betaler, bliver der er et badeland, hvordan skal ressorten i det hele taget se ud og mange flere spørgsmål. Der er stadig masser af spørgsmål omkring etablering af et nyt stort feriecenter på Nordals, som af forretningsmæssige hensyn skal afklares inden offentligheden kan få det fulde indblik i projektets udvikling. - Men jeg kan sige, at vi holder tidsplanen. Jeg er faktisk meget begejstret over, så langt vi er. Vi er der, hvor vi skal være, og vi er forholdsvis sikre på, hvordan det skal se ud, siger Niels Feerup, der er administrerende direktør for projektet. I løbet af første halvår 2019 bliver offentligheden dog klogere. For indenfor den periode skal Sønderborg Kommune have en byggeansøgning, hvis projektet skal nå i en mål og færdigt i 2022/23. Ellers kan man ikke nå at opføre ressorten, indenfor den tidsrammen som statens forsøgstilladelse har som deadline. - Senest i november 2020 skal vi gå i gang med byggeriet. Både byggetilladelse fra kommunen samt en VVM-tilladelse skal naturligvis være klar inden da, forklarer Niels Feerup.

Foto: Claus Thorsted Det er Niels Feerup opgave at styre processen frem til, at ferieresortet er færdigbygget senest til 2023. Foto: Claus Thorsted

Lavet en forretningsplan Idéen om Nordals Ferieresort blev mulig, da Folketinget i 2015 åbnede op for, at man ti forskellige steder i Danmark ville dispensere for reglerne for byggeri af ferieboliger i kystnære zoner. Sønderborg Kommune søgte og fik forhåndsgodkendelse. Bitten og Mads Clausen Fonden, Linak og Sønderborg Kommune har til udvikling af projektet tilsammen skudt 24 millioner kroner i projektet, der vurderes til at koste mere end en milliard kroner. Derudover vil Sønderborg Kommune bruge 100 millioner kroner på en generel udvikling af infrastrukturen i området. I løbet af året har Udviklingsselskabet blandt andet været i gang med en markedsanalyse, som nu er afsluttet. Man har spurgt ind til, hvilke ønsker fremtidige gæster vil have. - Vi mener, der er et marked. Vi har nu et rigtig godt overblik over, hvad der efterspørges på det tyske og danske marked, forklarer Feerup. Forhåndsgodkendelsen åbner op for over 1.000 enheder herunder en campingplads med 300 enheder, ferielejligheder og feriehuse.

Arkæologer er i gang Det vil tage et par år at opføre ressorten, som både i byggefasen vil kunne skabe arbejdspladser, samt efterfølgende skabe 300 permanente job plus afledte effekter hos underleverandører. Udviklingsselskabet bruger i øjeblikket et større millionbeløb på, at få området undersøgt arkæologisk. Siden november har Museum Sønderjylland været i gang først med geo-radar, pløjninger i jorden og nu en mere dybdegående undersøgelse, hvor det øverste muldlag finkæmmes og der graves to meter brede render. - Det er med til at give en sikkerhed i planlægningen. At vi undgår forsinkelser og unødige omkostninger, når vi er i gang. Hvis man finder noget, kan man planlægge rundt om det, siger Niels Feerup. Ressorten skal i videst mulige omfang placeres, så det passer ind i landskabet, som i dag primært består af landbrugsjord. Danfoss ejer en stor del, mens adgangen til erhvervelse af den øvrige jord er sikret. - Vi ønsker at bygge med naturen og ikke imod den for at skabe et miljø rigtigt område. Jeg tror faktisk mange at mange dyre- og fuglearter i området vil få bedre forhold med et ferieresort end i dag.