Et par hundrede nye arbejdspladser i vente på tidligere JF-grund

SØNDERBORG: - Vi arbejder intenst med udviklingen af erhvervsområdet på Augustenborg Landevej. Vi vil skabe rammerne for at etablere 150-200 arbejdspladser og dermed gøre det til kommunens tredjestørste arbejdsplads efter Danfoss og Linak. Det kan være i form af handel og liberale erhverv. Vi kunne sagtens leje området ud til opbevaring af campingvogne og lignende, men vi vil noget med den grund, som skal bidrage til, at folk slår sig ned i Sønderborg, fordi der også er mulighed for at tjene til dagen og vejen her, siger direktør i Hanssen Ejendomme Michael Andersen.

Han lægger et højt ambitionsniveau for den tidligere JF- grund på Augustenborg Landevej på 68.000 kvadratmeter, som selskabet har erhvervet for at udvikle nye store handels- og fritidsaktiviteter på stedet. Kommunen vil ændre lokalplanen og kommuneplanen, så Hanssen Ejendommes koncept kan indtage arealet.

- Der er lagt op til, der skal være lidt andet i bygningerne end tidligere. Vi arbejder med at sikre den indeholdt i kommuneplanen, som vi snart sender i høring. Vi ønsker at tage højde for, området breder sig videre mod Ulkebøl. Det er positivt, selskabet vil investere i Sønderborg. Vi vil gerne have andre ting end tung industri på grunden, for det har vi andre arealer at placere den slags på. Jeg har det fint med at bruge grunden til noget andet, siger borgmester Erik Lauritzen, Socialdemokratiet.