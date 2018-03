Et overflødighedshorn af bevægelse i fart og farver

Gymnastikopvisning: Over 4000 sønderjyske gymnaster i alle aldre, former og kategorier er på gulvet i Humlehøjhallen denne weekend, hvor der er flere udøvere end bivånere.

- Der er mange, der går til gymnastik. Vi træner to gange i ugen. De bedste er på konkurrencehold. Opvisningen er kulminationen på vinterens træning. Pigerne her går i 3.-6. klasse og dyrker gymnastik på forskellige niveauer, fortæller leder Kim Christensen, der sammen med to andre teamledere sørger for, at pigerne lander rigtigt i springene, og at strabadserne på måtten afvikles, så ingen står i vejen for hinanden.

- Man bliver smidig af at gå til gymnastik og springe. Somme tider får vi fri fra skole, når vi skal til konkurrence. Gymnastik er sjovt. Vi kender hinanden, og er i god form, når der er idræt i skolen, fortæller de, efter at have været på gulvet.

SØNDERBORG: Mobilkameraerne snurrer på videofrekvens på tilskuerrækkerne, mens Vidar Gymnastiks minipiger i sort-hvide dragter og med røde hårbånd er på gulvet i Humlehøjhallen. Tiden er inde til forårsopvisningen, og det er så sikkert som amen i kirken, at når de små adrætte poder indtager halgulvet, så er forældre og bedsteforældre også til stede, for at se børnene sprælle og springe. De er let til bens og glade, men også nervøse, lyder det fra en energisk trio, Emma på ti år, Karonline på 11 og Sie på 12 år.

Gymnastikopvisningernes højsæson står for døren og indledes med DGI Sønderjyllands store stævne i Humlehøjhallen, hvor et par tusinde tilskuere kommer for at se dobbelt så mange gymnaster på gulvet i weekendens løb. På landsplan deltager 132.000 gymnaster i diverse forårsopvisninger. Foruden de lokale foreningshold og efterskolerne deltager også fire lokalforeninger fra andre egne af Sønderjylland - Haderslev, Rødding og Aabenraa - i forårsopvisningen i Sønderborg.

Voksentid

- Gymnastikopvisningen er fra fredag til søndag aften. Her er 13 lokalforeninger og ni efterskoler på gulvet. Fredag aften var der opvisning til tyve minutter i elleve. Det er de voksnes aften, hvor de gode gymnaster viser, hvad de kan, uden nogen skal tænke på at holde øje med en masse børn. De bedste hold er dem, der har dyrket gymnastik længe, og mange kommer også for at se de dygtige efterskolehold, der har over 180 gymnaster på gulvet ad gangen, fortæller primus motor Lone Kaad Sørensen.

Udøverne er i aldre fra dem, der lige har lært at gå, til dem, der skal koncentrere sig om at holde sig på benene i en høj alder. Gymnastikken bidrager til at bevare den gode form og fysikken, og der er stort sammenhold og stolthed over det, der præsteres på gulvet. Det er et udstyrsstykke i farver og beklædning fra Vesterlund Efterskoles sorte dragter med orange snor om livet og springgymnaster i blåt til kongeblå badutspringere fra Ulkebøl. Springgymnasterne når højt op under loftet og modtager stort bifald. Der er i hallen gymnaster, der aspirerer til Verdensholdet.

- Her kommer mange bedsteforældre og ser deres børnebørn i løbet af weekenden. Der er 4150 gymnaster på gulvet i løbet af de tre dage. Der er noget at se på for enhver smag, siger Lone Kaad Sørensen.

Pigerne fra Vidar med det lettere kinesisk prægede antræk er på vej hen for at få noget at spise. De skal ikke bruge weekenden på at kigge på andre gymnaster, for søndag morgen sætter et dusin af dem sig i bussen og kører til Sæby for at give opvisning.