Et gulv er et gulv, og det skal vaskes hver anden uge

Tidligere blev gulve i soveværelser støvsuget hver anden uge, men kun vasket hver sjette uge, hvilket en del borgere kritiserede. Op til kommunalvalget i 2017 blev det et tema i valgkampen, og flere byrådspolitikere lovede at se på gulvvasken.

Men Ældrerådet synes tilsyneladende ikke, at det er værd at bruge 655.000 kr. ekstra på gulvvask. Rådet havde indstillet til Social- og Seniorudvalget, at man "gerne havde set en anden prioritering, der tilgodeser pleje og omsorg i højere grad frem for praktisk hjælp". Rådet fandt, at det var fint med gulvvask "efter behov".

- Men det har været efterspurgt, og mange har kritiseret os for ikke at vaske soveværelsesgulve tit nok. Og for 655.000 kr. om året for man alligevel ikke væsentlig mere pleje, mener udvalgsformanden.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Ældrerådets formand Karin Dalager.

Senest 1. august vil alle soveværelsesgulve hos de 1800 borgere, der har fået bevilget kommunal hjælp til rengøring, således være ligestillet, uanset om de ligger i entreen, køkkenet, stuen eller badeværelset.