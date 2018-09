Et år med døgnåbent på Glansager Genbrugsplads

I Sønderborg Forsyning glæder man sig over den store tilslutning og ser frem til snart at gøre endnu flere genbrugspladser åbne døgnet rundt.

Glansager: Med mere end 4.500 tilmeldte og næsten 23.000 besøg er der på alle måder grund til at fejre etårsdagen for døgnåbningen af Glansager Genbrugsplads. I Sønderborg Forsyning glæder man sig over den store tilslutning og ser frem til snart at gøre endnu flere genbrugspladser åbne døgnet rundt.

Mellem 100 og 150 af Sønderborg Forsynings kunder besøger hver søndag Glansager Genbrugsplads efter kl. 14 - og på hverdage triller mellem 30 og 40 biler gennem adgangssystemet, efter pladsens personale er taget hjem kl. 17. Det er ifølge bestyrelsesformand for Sønderborg Forsyning, Tom Hartvig Nielsen, et tydeligt bevis for, at Adgang365-ordningen virker efter hensigten:

- I dag kan du tage på genbrugspladsen, når det passer dig, og på den måde dækker vi et behov hos vores kunder, vi ikke tidligere har haft mulighed for at imødekomme. Jeg har talt med rigtig mange, der bruger Adgang365, og de er alle sammen glade for tilbuddet.