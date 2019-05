Et år efter skolebrand: Genopbygning snart færdig

Efter sommerferien kan Ahlmann-Skolen igen begynde at bruge den del af skolen, som nedbrændte sidste år.

Sønderborg: En turbulent periode nærmer sig en afslutning for Ahlmann-Skolen. Til august kan skolen igen benytte sig af den fløj, som blev ødelagt af flammer og vand for et år siden.

- Det har været et hårdt år, fordi vi har manglet plads. Men personalet har taget det så godt. Fordi branden ramte os alle sammen, er vi rykket sammen. Vi glæder os helt vildt til, at det er klar, og vi kan præsentere resultatet for eleverne, siger souschef Signe Bramsen.

På nær ydermure, gulve og trapper bliver alt nyt. Omkring seks millioner kroner, der kommer fra forsikringen, bliver brugt på at istandsætte og indrette bygningen.

Før branden rummede bygningen skolen specialklasser og klub. I de ny lokaler skal 1.-3. årgang samt klubben være.

- Vi har fået vendt branden til noget godt. Vi får en helt ny og fin indskoling, der vil gøre os mere attraktiv, siger Signe Bramsen.

Nederste del af bygningen vil stå klar til august, mens den øverste del vil være færdig til efterårsferien.