Erik Brøndal oplevede som barn, at Gestapo bankede på døren. Som 22-årig rejste han ud i verden. Han blev gift med sin store kærlighed og mistede alt for tidligt en af sine tre sønner. Nu bor den berejste herre på Ler-Bo og glæder sig over, at det kun tager otte minutter at gå ned til Føtex.