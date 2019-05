SØNDERBORG: - Jeg undrer mig meget over det folketingsvalg. Det finder sted ti dage efter valget til Europa-parlamentet. Man kunne lige så godt have slået de to valg sammen og sparet mange penge. Det er for fjollet at afvikle to valg med så kort mellemrum - oven i købet på to fridage, siger Sønderborg borgmester Erik Lauritzen, Socialdemokratiet.

Bustur aflyst

- Det er ikke nogen hemmelighed, at udlændingepolitikken kommer til at fylde mere i valgkampen, end der var lagt op til for få uger siden. Det skyldes Rasmus Paludans kandidatur, og Nye Borgerliges Pernille Vermund stiller op i Sønderjylland. Det er to partier, der ifølge medierne ligger til højre for Dansk Folkeparti. Grænsekontrollen kommer også til at fylde en del. Da Helle Thorning Schmidt kom til magten, var det første, hun gjorde, at afskaffe grænsekontrollen. Det vil være De Radikales krav for at pege på Mette Frederiksen som statsminister, at hun gør det samme. Grænsekontrollen har altid været en torn i øjet på De Radikale, siger Dansk Folkepartis gruppeformand i Sønderborg viceborgmester Stefan Lydal, Dansk Folkeparti.

- Vi vil have en mere permanent grænsekontrol. Det er spændende, hvad valget betyder for Dansk Folkeparti, der jo er spået tilbagegang. Vi gik fra fire til seks mandater i Sydjyllands Storkreds ved sidste valg. Spørgsmålet er, om vi går en eller to tilbage eller bevarer status quo. Vort folketingsmedlem Jan Rytkjær Callesen fik det fjerde mandat i kredsen ved valget i 2015, og uanset hvad andre måtte mene, så er Jan i hvert fald ikke slået, før tallene viser det. Han fik et flot kommunalvalg for to år siden på trods af den shitstorm, han var udsat for fra socialdemokratisk side. Han har tidligere vist, den slags preller fuldstændig af på ham, siger Stefan Lydal.