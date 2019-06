SØNDERBORG: - Endelig! De røde er tilbage i regering.

Lettelsen er til at tage og føle på hos Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen, der selv holder de røde faner højt i byrådssalen på anden sæson.

- Jeg er først og fremmest bare glad for, den socialdemokratiske regering er på plads. Der er nogle overraskelser imellem. Så vidt jeg kan se, har statsminister Mette Frederiksen i høj grad valgt nogle yngre folk til de tunge ministerposter. Det er godt. Jeg er glad for, vort partimedlem, Benny Engelbrecht, valgt i Sønderborg og Sydjyllands Storkreds bliver transportminister. Det er vi stolte af. Jeg har snakket med ham mange gange og havde måske også forventet en af de økonomiske poster, men vi var forberedt på det meste. Det er også overraskende Jeppe Kofoed vender tilbage fra EU og bliver dansk udenrigsminister. Han er et stærkt kort - og så er det spændende med Astrid Kragh som social- og indenrigsminister, siger Erik Lauritzen.

- Det er en regering, vi sagtens kan arbejde sammen med. Det ser godt ud. Den grønne profil gør, flere kommuner skal sætte turbo på den grønne omstilling, som vi er i fuld gang med i Sønderborg. Vi sætter den retning, som alle andre arbejder i. Nu kommer flere til at følge vort eksempel, siger borgmesteren.

- Det er overraskende, Roskildes borgmester Roy Mogensen bliver ny kultur- og kirkeminister. Jeg havde ikke tænkt på hende, hvis nogen skulle hentes ind udefra, men det er spændende. Hun er dygtig og en stærk profil, siger Erik Lauritzen.

- Havde du selv forventet med et kald fra Mette Frederiksen?

- Nej, overhovedet ikke. Den slags ligger jeg ikke søvnløs over om natten. Det gør jeg over så mange andre ting, men ikke over forventningerne om en ministerpost, siger Sønderjyllands eneste socialdemokratiske borgmester, der har tænkt sig at blive ved sin læst.