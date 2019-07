Erhvervsakademiet på Alsion har fået rekordsøgning

Sønderborg: Optællingen fra Undervisningsministeriet endte på 220, som har søgt Erhvervsakademi SydVest (EASV) i Sønderborg. Det er 33 flere end sidste år og dermed en stigning på mere end 17 procent.

Det høje antal ansøgninger er glæder selv sagt rektor Henrik Larsen:

- Vi ved, at de studerende på vores uddannelser betyder meget for Sønderborg og for hele området. Dels fordi de er en aktiv del af byens daglige liv, dels fordi vi uddanner dem til at træde direkte ud i de lokale virksomheder, der har hårdt brug for kvalificeret arbejdskraft i disse år.

Henrik Larsen tilføjer, at EASV's vækst i Sønderborg er et dejligt bevis på, at videregående uddannelser kan trives og udvikle sig, også uden for de større byer.