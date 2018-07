Sønderborg: - Jeg havde da gerne set, at vi havde fået nogle flere frem for at miste omkring 20 studerende, men vi er vant til udsving og ser det ikke som nogen katastrofe, siger rektor for Erhvervsakademi SydVest (EASV), Henrik Larsen efter opgørelsen over årets optag til EASV-uddannelser på Alsion.

Tilbagegangen på de omkring 20 studerende svarer til cirka 12 procent fordelt på otte uddannelsesområder. Særligt er det gået ud over serviceøkonomuddannelsen, som er gået fra 23 studerende i 2017 til 14 med start her i slutningen af august i år.

- Det tegner sig alene for halvdelen af tilbagegangen. Men det skal ses i lyset af, at uddannelsen var ny sidste år. Nye uddannelser oplever ofte et opsparet behov, som kan ses på det første optag, forklarer Henrik Larsen.