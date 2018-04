Er Sønderborg økonomisk polstret til fremtiden?

SØNDERBORG: Der er god sammenhæng i økonomien i Sønderborg kommune, men politikere ser ikke fremtiden i møde uden panderynker. Overskuddet er for nedadgående, og det er på høje tid at se på, om der kan strammes op på driften de kommende år. Det er der enighed om.

- Der er et minus på den ordinære drift på 13,7 mio. kroner. Skattestigningen er spist op, og driftstallene faldende. Det er bekymrende, så vi må få set på ting som effektiviseringer, mere rationelt arbejde og konkurrenceudsætninger. Vi lægger cirka 20 millioner kroner oven på driften om året, så det er en god ide at gå udgifterne igennem med en tættekam og finde ud af, hvad der er nice to have og need to have. Vi er inde i en god periode med historisk lav arbejdsløshed, men man kan være bekymret for en dårligere periode. Er vi polstret til dårligere tider? spurgte Venstres politiske ordfører Peter Hansen på onsdagens byrådsmøde.