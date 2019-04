Epoke er slut: Skoleleder sagde farvel efter næsten 40 år

- Det er ret forfærdeligt, han stopper. Jeg kommer til at savne ham rigtig meget. Han er en stor del af alt på skolen og stor andel i, at det er en god arbejdsplads. Han har helt klart sine holdninger og meninger om, hvordan en skole skal fungere. Han bakker op, og man har altid kunnet komme til ham for et godt råd, sagde lærer Inger Albrechtsen, der siden 1982 har været en del af Nydamskolen.

Flere tidligere elever var også kommet forbi for at sige farvel og tak. Senere på dagen blev der holdt afskedsreception med de voksne.

- Jeg har aldrig hørt ham være sur. Han er meget imødekommende. Han siger altid hej, og så går han meget op i ikke at være den her sure mand, som bestemmer. Jeg har været meget glad for ham, sagde Christine Larsson fra 9. klasse.

Familiens første student

Som barn ville Michal Pedersen være mekaniker og solgte sin første bil som 16-årig. I folkeskolen gik det heller ikke særlig godt, og han blev erklæret uegnet til gymnasiet. Det var ikke noget problem, for ingen i familien havde gået på gymnasiet.

Men moren ville det anderledes og skubbede på. Michal Pedersen kom ind, blev glad ved det og fik sin studenterhue, selvom det ikke faldt i god jord alle steder.

- Til studenterfesten løftede en af min fars brødre på vel 160-170 kilo mig op i strakt arm mod en mur og sagde til mig, at nu skal jeg ikke tro, jeg var noget, fordi jeg var student.

Som 22-årig fik han arbejde på Nydamskolen, hvor han fik den klasse, ingen andre ville have. Michal Pedersen lægger ikke skjul på, at han går mere op i elevernes trivsel end det faglige. At de bliver dannede mennesker, der behandler hinanden godt og hviler i sig selv.

- Jeg har også et særligt hjerte for dem, som har det svært. Det er også en af hovedgrundene til, at jeg nu skifter job. Jeg vil gerne prøve at gøre forskel for elever andre steder end lige her.

I sin karrieres efterår ville Michal Pedersen gerne prøve noget andet end Nydamskolen. Derfor tiltræder han nu en nyoprettet stilling som pædagogisk konsulent i Sønderborg Kommune med særligt fokus på at understøtte udviklingen af inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer samt generel understøttelse skoleområdet.