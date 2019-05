Enigt byråd vil undgå fadølskrig

Byrådet godkendte ændringer i reglerne for udskænkning til arrangementer på offentlige pladser og torve. Særligt i Gråsten har der været uenigheder om fortolkningen af de eksisterende regler, men med ændringerne håber byrådet på at modvirke øl-splid.

- Det handler om samarbejde og om at få mennesker til at mødes og snakke om det, forklarede Aase Nyegaard (L).

Den nye §7 i regulativet skal gøre det muligt for de enkelte lokale områder, at helt eller delvist bryde med regulativet ved en lokal aftale, som skal godkendes af Sønderborg Kommune. Det giver udskænkningsstederne mulighed for at lave deres egne aftaler og dermed styrke fællesskabet i lokalområderne.

Nu har byrådet søgt at ændre reglerne, så kommunens offentlige pladser er klar til at servere øl til sommer.

Gråsten: Selv med sidste sommers hedebølge taget i betragtning, må man sige, at det gik hedt til mellem udskænkningsstederne på Torvet i Gråsten ved sidste års sommerarrangementer i midtbyen. Konflikten drejede sig om, at de omkringliggende restauranter og beværtninger ikke kunne blive enige om, hvem der skulle tjene penge på ølsalget på det offentlige torv til sommerens arrangementer.

Muligheder i lokale aftaler

Grunden til, at byrådet foreslår §7-tilføjelsen, som gør det muligt at afvige fra regulativet, skyldes, at reglerne fungerer fint i kommunens andre byer. Det er primært konflikten i Gråsten, man søger at afvikle.

Sindene blev bragt i kog under hedebølgen sidste sommer mellem Gråsten Handelsstandsforening og restaurant Det Gamle Rådhus, da sidstnævnte blev beskyldt for at lukrere på ølsalget til handelsstandsforeningens arrangementer. Regulativet siger, at en arrangør skal tilbyde de eksisterende restauratører, som er beliggende i nærheden af arrangementets placering, at de kan være en del af det. Men med den nye mulighed for at lave en lokal aftale kan de erhvervsdrivende finde frem til en løsning, der virker for dem.

- Nu ser vi et fleksibelt regulativ til glæde for borgere og restauratører. Det Gamle Rådhus og Handelsstandsforeningen bør nu være enige om at finde en løsning, fortalte Stephan Kleinschmidt (SP).