Engageret flok demonstrerede imod hundeloven

20-30 mennesker var søndag eftermiddag samlet i Sønderborg for at protestere mod den danske hundelov.

Sønderborg: Hvad de ikke havde i antal, havde de derimod i engagement. Hundeejere og pårørende var søndag eftermiddag på gaden i Sønderborg for at protestere imod hundeloven fra 2010.

- Uskyldige hunde bliver aflivet på grund af loven. Den er mega uretfærdig. Hvis man ikke kan redegøre for, hvad det er for en race hund, man har, kan den risikere at blive aflivet, siger Heidi Schneider.

Sammen med børnene Lucas og Jasmin samt den fire år gamle old english bulldog Emil havde hun taget turen fra Toftlund til Sønderborg. Familien har flere gange før været til demonstration mod hundeloven.

- Jeg kender et par stykker, der har fået aflivet deres hund, og de var supergode familiehunde, siger Heidi, der selv mener, at et kørekort til hund ville være en god løsning.

Ifølge foreningen Fair Dog, der også var repræsenteret ved demonstrationen, er over 4.000 hunde blevet aflivet, siden den ny hundelov trådte i kraft i 2010.

Heraf er over 2.500 sket på grund af en formodning om, at de var en af de 13 forbudte racer, ifølge Fair Dog, der arbejder for fjernelse af raceforbuddet.