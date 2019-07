Energistyrelsen vil have flere detaljer om havmøllepark i Lillebælt

SØNDERBORG/ASSENS: - Der er ikke noget usædvanligt eller odiøst i, Energistyrelsen beder Rambøll om at gennemgå de vurderede miljøkonsekvenser af havmøllepark Lillebælt Syd. Energistyrelsen har ikke haft medarbejder-ressourcer til at gennemgå Cowi's miljøkonsekvens-vurdering og har derfor bedt et rådgiverfirma om at gøre det. På den baggrund er der fremkommet nye spørgsmål, som vi er blevet bedt om at svare på. Det vil vi naturligvis gøre. Det er ikke noget, der piller ved processen, siger Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen, Socialdemokratiet.

Han beskriver det som et led i den helt normale sagsbehandlings- og høringsproces, at Sønderborg kommune og Sønderborg Forsyning, som projekterer havmølleparken, skal svare på spørgsmål om støj, landskab, Natura 2000 og flytrafik i forhold til havmølleparken.

- Vi har haft en projektleder til møde i Energistyrelsen, som havde nogle yderligere spørgsmål Det er en helt normal proces. Der er et par ting angående flyvevåbnets varslingsystemer og andre ting, der ikke er belyst tilfredsstillende. Hvad det helt handler om, ved jeg ikke. Jeg formoder også, det er ting, Energistyrelsen selv henter yderligere oplysninger om, siger Erik Lauritzen.

- Så vidt jeg ved, kommer havmølleparken i offentlig høring til september eller deromkring. Til den tid skal vi præcist kunne sige, hvad det er for et projekt, vi ønsker at realisere - om det er 20 store eller 40 mindre møller - så folk har noget konkret at forholde sig til. Vi gør det, vi bliver bedt om og følger de retningslinjer, vi får udstukket, siger Erik Lauritzen.