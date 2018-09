Energirigtig uddannelsesudvikling i Mommark

Mommark: - Erhvervsuddannelserne er under pres, men vi vil gerne være med til at styrke dem ved at gøre det attraktivt at gå på skolen, sagde en tydelig glad og stolt bestyrelsesformand for Business College Syd, Torben Kylling Petersen, da han bød velkommen til Mommark Handelskostskole.

Her kunne man fredag middag indvie den nye fløj med 42 hotelværelser og to fællesrum til de mange elever. Op mod 300 tager her en erhvervsuddannelse, når der er helt fyldt op.

- Handelskostskoler er der ikke mange tilbage af, men det har givet rigtig god mening at samle tingene her i Mommark, tilføjede Torben Kylling Petersen og gav ordet til borgmester Erik Lauritzen(S).