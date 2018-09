Energipenge til murstensmaskiner i Smøl

Det fik virksomheden til at gennemgå hvert led i produktionen fra ler til brændingen, hvor ler bliver til hårdt tegl. Beregninger viser, at der ville kunne reduceres ti procent i energiforbruget.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning.Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.

Vækstrådets hjælp

Fr. Petersens Maskinfabrik henvendte sig efterfølgende til Sønderborg Vækstråd, som har hjulpet med at søge om de såkaldte EUDP-midler (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program), der udbetaler støtte til klimavenlige og effektive energiløsninger.

Konkret er det mundet ud i tilsagn om støtte på 1,5 millioner kroner til udvikling af en energioptimeret blødstenspresser, der kan reducere energiforbruget til brænding af mursten.

- Det er penge, som gør det muligt for os rent faktisk at sætte tingene i værk for at se, om det kan lykkes uden hensyn til at risikere at tabe penge, da støtten dækker vores omkostninger, siger Henrik Leimand.

Ideen føres ud i livet sammen med et par af de lokale teglværker, som også skal være med i en testfase.