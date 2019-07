SØNDERBORG: Natten til tirsdag har der været endnu en brand på ringriderpladsen i Sønderborg, hvor den store ringriderfest netop var under afslutning ud på de små timer efter mandagens store herrefrokost. Der er stukket ild i en halmballe. Politiet formoder, det er den samme gerningsmand, som i løbet af ringriderfestens fire dage fire gange forinden havde antændt halm og pap på pladsen. Politiet går også ud fra, der er tale om fortsætlig brandstiftelse til stor fare for andre mennesker, da der har været mange mennesker på ringriderpladsen den forløbne weekend. Den ene brand blev antændt i nærheden af en beboelsesvogn. De tekniske undersøgelser står på i bestræbelserne på at finde gerningsmanden.