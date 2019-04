Endelig blev det røde bånd klippet: Genopstået Fætter BR gav kram i legetøjsland

Sønderborg: Han lever igen og vinker det bedste, han har lært. Fætter BR var torsdag eftermiddag med til at åbne en af sine egne butikker i Stenager Centret i Sønderborg Øst. Mange i den yngste ende af aldersskalaen har med længsel ventet på, at Sønderborg igen fik en legetøjsbutik.

Det skete så onsdag kl. 15.00 med hjælp fra bror og søster Sunny og Isabella fra Broager på henholdsvis seks og otte år. Med saks i hånden klippede de det røde bånd i ballonporten.

- Der var virkelig krise hos dem begge, da både BR og Toys "R" Us lukkede, så det var bare hurtigt hjem fra skole i dag og så herud for at være med til åbningen, fortæller deres far, som holdt sig pænt i baggrunden, men havde givet dem hver 50 kroner til en ting fra butikken.

Der var i øvrigt også gaver til flere end de første hundrede kunder.