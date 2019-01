En voksen og fire bluesknægte

Sønderborg: Fredag 8. februar kl. 20 kan man opleve Big O & The Blue Quarters på Sønderborghus.

Det er fire jyske bluesknægte har en voksen bassist med til at tøjle dem. Big O & The Blue Quarters spiller gammeldags swing/jump blues, men gør det med ung energi, og instrumental virtuositet.

Både sammen og hver for sig er medlemmerne af Big O & The Blue Quarters efterhånden velkendte ansigter på de danske bluesscener. Her ses de ofte side om side med topmusikere fra ind- og udland.

Billetter kan købes på sonderborghus.dk