En stout ringrider er steget af hesten

Ester og Willy J. Fick har sendt følgende mindeord i forbindelse med Hans Thomsen Tækkers død:

Hans Thomsen Tækker, tidligere vognmand i Augustenborg, er stille sovet ind fredag 1. februar på plejecentret Amaliehaven i Augustenborg - 24 dage før sin 103 års fødselsdag.

Hans store interesse var ringridning, og han har i mange år deltaget i landsdelens mange ringriderfester - flot til hest.

Hans Tækker modtog en ærefuld medalje for 70 års deltagelse i Sønderborg Ringridning, som også måtte oprette en 90 års klasse, hvor han deltog frem til han fyldte 92 år.

Et uheldigt møde med en bil resulterede i et længere sygeleje samt fem skruer i hoften. Genoptræning og et længere aflastningsophold på Kirke Hørup plejehjem fik ham igen på benene, dog med to stokke, og et ærgerligt og uønsket farvel som aktiv deltager i årets ringridninger.

Hans kom tilbage til sin mangeårige bolig på Kettingvej 64, hvor han boede nogle år, inden han via en ældrebolig kom på plejehjem - først på Caroline Amalie hjemmet og efter lukning af dette til det nye Amaliehaven i Augustenborg.

I Amaliehavens dagcenter var Hans en daglig deltager i centrets aktiviteter i terapien og nød det sociale samvær.

Det seneste år har et skrantende helbred og tiltagende træthed betydet færre besøg i dagcenteret og dermed et dalende aktivitetsniveau.

Men til trods for dette kan han se tilbage på et langt og godt liv, hvor en snaps i ny og næ har holdt sygdom og andet fra døren.

En stor tak til Amaliehavens ansatte for den pleje, omsorg og tryghed, de har givet i en travl hverdag - Hans Tækker har nydt sin tilværelse og aldrig beklaget sig.

Æret være Hans Tækker og vor fars minde.