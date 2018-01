En skål på kommunens tilstand og et friskt år

Borgmester Erik Lauritzen bød velkommen på Alsion til Sønderborg Kommunes traditionsrige nytårskur for erhvervslivet og foreningslivet og leverede et "rigets tilstand", der tegner et ganske godt billede for 2018.

Sønderborg: - Jeg ved godt I ikke alle stemte rigtig, men jeg vil alligevel sige stort tak til jer alle for den kæmpe opbakning ved valget, lød det blandt andet fra en oplagt borgmester, da han onsdag eftermiddag bød velkommen til kommunens årlige nytårskur for godt et par hundrede repræsentanter fra det lokale erhvervsliv og foreningsliv.

- Jeg overvejede på et tidspunkt at flytte arrangementet over i det nye Multikulturhuset, men pladsen ville nok blive lidt trang, og udsigten er jo også bedre her, tilføjede Erik Lauritzen og henviste til det over for Alsion store hotelbyggeri. Om et par måneder har det nået sin fulde højde.

Ellers kom Erik Lauritzen ind på de mange andre højdepunkter, Sønderborg nåede i løbet af 2017.

- Der var først og fremmest den store spejderlejr, hvor 37.000 spejdere plus familie og venner skabte et fantastisk liv i kommunen. Og der var Sternfahrt, hvor tusindvis af brandmænd mødtes og festede i Sønderborg. Nordals Musikfestival var vanen tro udsolgt, Sting og Elton John optrådte i Mølleparken, og uanset om man var ung eller gammel, barn eller voksen, så var der oplevelser at finde i 2017.