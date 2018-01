En landmand er mange forskellige ting nu om stunder

Kigind: Et par hundrede besøgende lagde lørdag vejen forbi Gråsten Landbrugsskole for at finde ud af, om det kunne være interessant at uddanne sig inden for kvæg-, svine- og markbrug.

GRÅSTEN: Stakkevis af informationsmateriale samt en overskåret model af en gris, hvor man kan se skinker og mørbrad, bugnede lørdag på bordene i Gråsten Landbrugsskoles kantine sammen med sandwich, kaffe og kage. Landbouddannelsen slog dørene op for at fortælle de unge, hvad der skal til at for at blive landmand eller ansat i landbruget. Langt fra alle ender i dag i den primære produktion, men er ofte ansat i landbruget eller fødevarebranchen, så der kan komme mangt og meget ud af at tage en uddannelsen.

- Jeg er opvokset med landbrug, for min farfar var kvægbonde. Jeg kan godt lide at arbejde med dyrene og komme ud i naturen. Jeg ved ikke rigtig, om jeg vil tage den gymnasiale eller mere landbrugspraktiske uddannelse, men jeg ved, jeg vil på landbrugsskole. Jeg kan godt lide at arbejde med de store maskiner, siger 15-årige Mikkel Rønne Petersen, Rødekro, der er afklaret med sit studievalg, og det bifalder hans mor.

- Vi bakker ham 100 procent op. Vi kender selv til landbruget, da min mand er vokset op på en gård. Det er vigtigt at følge sine interesser. Vi har et langt arbejdsliv foran os, så det er et afgørende valg, siger Pia Rønne, der efter flere besøg føler sig overbevist om, sønnen har valgt den rigtige retning.