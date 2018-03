En klassisk Matthæuspassion

Langfredag stilles han for retten, dømmes efter folkets krav, og korsfæstes.

Fra indledningskorets opfordring "Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen" til slutkorets endelige afmagt "Wir setzen uns mit Thränen nieder" er vi i kraft af Bachs musik helt indhyllet i fortiden og inddraget i dramaet skærtorsdag, hvor Jesus spiser sin sidste nadver sammen med disciplene, og hvor han indstifter sakramentet, den nye pagt, som bliver den første nadver for eftertiden og derefter bliver forrådt og pågrebet i Getsemane Have.

I bibelteksten fra Matthæusevangeliet kapitel 26 og 27 optræder dels den fortællende evangelist, dels de agerende: Jesus, Peter, Judas, og uden Judas 11 disciple i kor, ypperstepræsterne, Pilatus og hans kone, folket, to falske vidner, et par piger og derefter en folkemængde, der mener at genkende Peter som ledsagende Jesus, hvad han benægter de tre gange inden hanen galer. Så vidt er partituret med solister og kor dramatisk som en opera af Verdi.

Men i hele dette drama har Bach indlagt recitativer, arier, store korsatser og koraler som standser dramaet med perspektiviske betragtninger som hensætter en i salig kontemplation.

Denne gang havde Mariekirken gæstebesøg af kor og orkester fra Friedrich-Schiller Universität, Jena, under ledelse af Sebastian Krahnert, fem solister, 60 sangere og 30 musikere. Det er noget af et rejsehold at drage af sted med.

Men stort må det være. Foruden solisterne er værket skrevet for to kor med hver sit orkester og dertil børnekor.